Repara gobierno daños a víctimas de homicidios

Atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 173VG/2024, el Gobierno del Estado reparará los daños a las víctimas de los homicidios cometidos en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019, informó el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

En este sentido y tomando en cuenta que la recomendación se giró hasta el 31 de octubre de 2024, Villegas González dijo que el Gobierno del Estado espera que la Comisión Estatal de Víctimas, emita el dictamen correspondiente, que permita la reparación del daño a las víctimas indirectas de los hechos, conforme a la ley por los policías al servicio del gobierno anterior.

Igualmente, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno informó que se atiende cada uno de los puntos recomendados por la CNDH, proporcionando a las personas afectadas atención médica y psicológica, brindando capacitación en derechos humanos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su momento, la reparación integral del daño.

La instrucción que tenemos del gobernador es atender a las familias de las víctimas, que se manifestaron en Nuevo Laredo este lunes, dijo el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.



