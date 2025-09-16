Vicente Joel Hernández niega salida de la secretaría de salud de Tamaulipas

Vicente Joel Hernández niega salida de la secretaría de salud de TamaulipasEl funcionario desmintió los rumores sobre su incorporación al programa Bienestar Tamaulipas y aseguró que continuará al frente de la Secretaría.
Ciudad Victoria, Tam
El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, salió al paso de los rumores que señalaban una posible salida de la dependencia o su incorporación al programa Bienestar Tamaulipas.
"Es completamente falso. No he tenido conversaciones con IMSS Bienestar ni existe intención alguna de cambio. Mi compromiso sigue siendo con la Secretaría y con los tamaulipecos", afirmó Hernández Navarro.
El funcionario explicó que las versiones surgidas en medios carecen de fundamento. "Me sorprendió mucho enterarme de esas noticias; no he dado ninguna declaración al respecto. Son especulaciones y las respeto, pero no reflejan la realidad", precisó.
En cuanto a posibles nuevos cargos, el secretario fue claro: su lealtad está con la administración estatal. "Estoy enfocado en mi labor y sigo a las indicaciones del gobernador Américo Villarreal. Mientras no haya instrucciones diferentes, permaneceré en la Secretaría de Salud", dijo con firmeza.