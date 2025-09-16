Tamaulipas

Vicente Joel Hernández niega salida de la secretaría de salud de Tamaulipas

El funcionario desmintió los rumores sobre su incorporación al programa Bienestar Tamaulipas y aseguró que continuará al frente de la Secretaría.
  • Por: Paoletti Rodríguez
  • 16 / Septiembre / 2025 - 03:13 p.m.
Foto:El Mañana Staff.

 

Ciudad Victoria, Tam

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, salió al paso de los rumores que señalaban una posible salida de la dependencia o su incorporación al programa Bienestar Tamaulipas.

"Es completamente falso. No he tenido conversaciones con IMSS Bienestar ni existe intención alguna de cambio. Mi compromiso sigue siendo con la Secretaría y con los tamaulipecos", afirmó Hernández Navarro.

El funcionario explicó que las versiones surgidas en medios carecen de fundamento. "Me sorprendió mucho enterarme de esas noticias; no he dado ninguna declaración al respecto. Son especulaciones y las respeto, pero no reflejan la realidad", precisó.

En cuanto a posibles nuevos cargos, el secretario fue claro: su lealtad está con la administración estatal. "Estoy enfocado en mi labor y sigo a las indicaciones del gobernador Américo Villarreal. Mientras no haya instrucciones diferentes, permaneceré en la Secretaría de Salud", dijo con firmeza.

