Vicente Joel Hernández niega salida de la secretaría de salud de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, salió al paso de los rumores que señalaban una posible salida de la dependencia o su incorporación al programa Bienestar Tamaulipas.

"Es completamente falso. No he tenido conversaciones con IMSS Bienestar ni existe intención alguna de cambio. Mi compromiso sigue siendo con la Secretaría y con los tamaulipecos", afirmó Hernández Navarro.

El funcionario explicó que las versiones surgidas en medios carecen de fundamento. "Me sorprendió mucho enterarme de esas noticias; no he dado ninguna declaración al respecto. Son especulaciones y las respeto, pero no reflejan la realidad", precisó.