Operan en Texas 146 centros para la venta lícita de armas

El Presidente Donald Trump se comprometió con México a frenar el tráfico de armas, sin embargo, es un negocio muy amplio en la frontera sur de Estados Unidos .

Tan sólo en la franja fronteriza que Tamaulipas comparte con Texas existen 146 puntos autorizados por el gobierno de los Estados Unidos para la venta legal de armas de fuego y explosivos.

De acuerdo con información consultada en las bases de datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno norteamericano, en las ciudades texanas que comparten frontera con Tamaulipas son 146 los permisos autorizados para la venta de armas de fuego.

La venta de armas a particulares es un derecho marcado en la Constitución de los Estados Unidos, sin embargo, muchos de estos productos terminan en manos de grupos delincuenciales del lado mexicano.

En las bases de datos del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se consultó el registro de permisos para la venta de armas de fuego de las ciudades de Brownsville, Mcallen, Harlingen, San Benito, Raymondville, Weslaco, Hidalgo, Pharr, Edinburg, Missión y Laredo, ciudades que comparten frontera con una de las zonas con más alto índice de enfrentamientos de grupos delincuenciales con armas que entraron a México de forma ilegal.

Los permisos para el uso de armas de fuego en el Valle de Texas, asignados por las autoridades norteamericanas, se dividen en 11 tipos, de los cuales, los otorgados en las ciudades texanas fronterizas con Tamaulipas son de comercio de arma de fuego que no sean dispositivos destructivos, fabricante de municiones, fabricantes de armas de fuego que no sean destructivos.

Otro de los permisos otorgados son importador de armas de fuego que no sean dispositivos destructivos y comerciantes de dispositivos destructivos.

A nivel de ciudades Laredo, Texas es uno de los puntos con mayor cantidad de permisos otorgados no solo en el Valle de Texas, si no en todos los Estados Unidos en donde contabilizan 73 permisos, de los cuales 28 son para la venta de armas de fuego que no sean dispositivos destructivos, 23 para fabricante de armas, tres de importador y uno como comerciante de dispositivos destructivos.

Otra de las zonas del Valle de Texas que cuenta con mayor cantidad de permisos para la venta de armas son los que colindan con las ciudades de Reynosa y Río Bravo, en donde desde hace años se registran altos índices de enfrentamientos entre grupos delictivos o autoridades de seguridad pública.

En McAllen son 19 los permisos para la venta de armas o para la fabricación de éstas; en Edinburg son 18 los registros, en Mission son 11 y en Pharr tres registros más. Para la zona que colinda con las ciudades mexicanas de Matamoros y Valle Hermoso las ciudades texanas de Brownsville, con 17 permisos, y Weslaco 4 más.

Entre los permisionarios se encuentran cadenas de tiendas de autoservicio o productos deportivos como Walmart o Academy, sin embargo, cerca del 75 por ciento de todos los permisos fueron otorgados a personas que tienen como dirección de venta domicilios particulares a lo largo del Valle de Texas.

La cantidad de permisos en el Valle de Texas es tan alto, que en casos como la ciudad de Laredo es cercano a la cantidad de escuelas, ya que en este punto existen dos distritos escolares que cuentan con 61 planteles de nivel elemental y High School, mientras que los permisos son 73 los otorgados.