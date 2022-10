Validan la elección: Américo, gobernador

MAYORÍA

Con esto, se obtiene la mayoría de votos para aprobar el proyecto del expediente SUP-JRC-101/2022 que pretende considerar como elegible a Villarreal Anaya para tomar protesta como gobernador constitucional el primero de octubre y validar el cómputo estatal.

Cada uno de los magistrados emitió su posicionamiento al respecto, sus consideraciones sobre el proyecto, así como el desacuerdo en fragmentos del análisis de la sentencia, sin embargo, los siete consideraron que no había pruebas para declarar la nulidad de la elección.

También se determinó que AVA es elegible para ocupar el cargo de titular del Poder Ejecutivo del Estado, a pesar de haber regresado a sus funciones como legislador federal en la Cámara de Senadores, al enviar un oficio el pasado 26 de septiembre, por la embestida política de la que fue víctima para frenar su llegada al poder.

El Pleno consideró infundados los cinco planteamientos presentados por el PAN en contra de Américo Villarreal: 1) Vinculación con el Cártel de Sinaloa por haber sido delegado en esa entidad en el pasado proceso electoral; 2) presunta vinculación de dirigentes estatales con crimen organizado; 3) Participación de la Columna Pedro J. Méndez; 4) Supuesto financiamiento ilícito; 5) Actos de intimidación al electorado antes de la jornada electoral.

El magistrado instructor José Luis Vargas Valdez defendió su proyecto del expediente SUP-JRC-101/2022, al considerar que AVA consiguió el mayor número de votos, por encima de 88 mil votos del candidato del PAN-PRI-PRD, y que en los últimos días se intensificaron las opiniones en medios de comunicación por la presunta incidencia de grupos delictivos y hechos de violencia durante la jornada electoral,

"Me llama la atención un reclamo, que no se dejara de sancionar la intervención de grupos delictivos que pudieron incidir en la elección a la gubernatura, precisamente la anualidad de la elección es una consecuencia (...) la finalidad del sistema de nulidad es proteger la autenticidad y eficacia del voto ciudadano y no proporcionar herramientas para tratar de ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas", enfatizó y consideró que anular una elección es el último recurso al que se puede recurrir en los tribunales.

Además, que la cadena de custodia no se vio afectada, y no se acreditó la participación de servidores públicos a favor del candidato denunciado, y se consideró la inexistencia de violencia generaliza en la jornada.

La magistrada Janine Otálora Malassis no coincidió sobre la posición de los servidores públicos como ejecutores en la campaña: "No coincido con las reflexiones que destacan como impedimento para considerar indebida la intervención de las y los servidores de la nación a aquellos casos, únicamente, en los que se ostenten con el desempeño de dicho cargo. La capacidad e una servidora pública de inhibir o coaccionar la voluntad popular puede ser consecuencia de la cercanía que produce un cargo público con comunidades identificables".

"De las notas aportadas no fue posible formular injerencia o deducción que haya vínculos entre el candidato y la delincuencia, ya que estos se presentan como una suposición que se derivan de que el candidato fungió como delegado en Sinaloa, y que conoció a un empresario que se conoció como líder de contrabando de hidrocarburos, pero no tienen respaldo probatorio alguno, que demuestre una relación, asociación o vínculo del candidato con actividades de grupos aludidos".