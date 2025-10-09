Lluvias aumentan nivel del río San Marcos; cierran vados

Lluvias aumentan nivel del río San Marcos; cierran vadosRecomiendan a la ciudadanía evitar todos los vados que cruzan el afluente en Ciudad Victoria ya que llevan gran cantidad de agua.
Ciudad Victoria también ha sido afectada por las lluvias de ayer miércoles y hoy jueves. Varias calles y avenidas presentan encharcamientos, mientras que el río San Marcos subió el nivel por lo que afectó los vados que utilizan automovilistas y peatones para el tránsito diario.
Arterias como la Avenida José Sulaimán con Hombres Ilustres, la calle Juan José de la Garza y eje vial Lázaro Cárdenas ubicada en la colonia Caminera, el desnivel en calle Juárez, entre otras, tuvieron complicaciones debido al nivel del agua.
A manera de prevención, las autoridades cerraron la circulación en vados como Repiso, ubicado en la intersección de Avenida del Estudiante y Bulevar Guadalupe Victoria, Las Vegas, ubicado en el acceso a la colonia Francisco I. Madero, el de la Avenida del Estudiante con Bulevar Guadalupe Victoria, el ubicado en calle 19 y Río, entre la zona Centro y la colonia Las Palmas.
"Se recomienda a la ciudadanía evitar todos los vados que cruzan el río ya que llevan gran cantidad de agua", informó Protección Civil de Ciudad Victoria.