Lluvias aumentan nivel del río San Marcos; cierran vados

Ciudad Victoria también ha sido afectada por las lluvias de ayer miércoles y hoy jueves. Varias calles y avenidas presentan encharcamientos, mientras que el río San Marcos subió el nivel por lo que afectó los vados que utilizan automovilistas y peatones para el tránsito diario.

Arterias como la Avenida José Sulaimán con Hombres Ilustres, la calle Juan José de la Garza y eje vial Lázaro Cárdenas ubicada en la colonia Caminera, el desnivel en calle Juárez, entre otras, tuvieron complicaciones debido al nivel del agua.

A manera de prevención, las autoridades cerraron la circulación en vados como Repiso, ubicado en la intersección de Avenida del Estudiante y Bulevar Guadalupe Victoria, Las Vegas, ubicado en el acceso a la colonia Francisco I. Madero, el de la Avenida del Estudiante con Bulevar Guadalupe Victoria, el ubicado en calle 19 y Río, entre la zona Centro y la colonia Las Palmas.