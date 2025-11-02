Retraso en la asignación de consejeros del IETAM

Consejeros del Ietam y representantes de partidos políticos en Tamaulipas mostraron su inconformidad y preocupación por la falta de designación de las dos vacantes que quedan en el instituto electoral. Señalaron que confían en que pronto se resuelva la situación.

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, destacó la preparación de quienes se postularon para estas vacantes y lamentó que no se haya logrado un consenso entre los consejeros del INE a nivel nacional.

"Lamentablemente no se hayan alcanzado por parte del Consejo General del INE los consensos necesarios para que hoy tuviesen asiento dos personas más, creo que, estoy convencido de ello, que en quienes fueron entrevistados hay mucha capacidad, mucho conocimiento para hoy dignamente ser merecedores de estar aquí".

La consejera Marcia Laura Garza Robles también dio su posicionamiento sobre la falta de elección de dos consejerías.

"Me preocupa y lamento mucho que el día de hoy no podamos tener dos consejerías más tomando protesta... No entiende uno a veces cuáles son las decisiones en otros órganos, como el INE en este caso, creo que no se manda un buen mensaje a la ciudadanía".

"Estamos de frente a una reforma electoral, que, en lo particular, considero que pudiera ser muy dañina para la democracia porque sí hay muchos cambios qué hacer para fortalecer el sistema político electoral pero definitivamente el debilitamiento de las instituciones no creo que sea el camino correcto".

También el consejero Eliseo García González lamentó la decisión del INE pues los aspirantes, a pesar de tener toda la capacidad y el compromiso, se quedaron en el camino. "No están tomando protesta el día de hoy, algo que lamentamos mucho".

El representante del PRI, Teodoro Molina Reyes, señaló su preocupación por la falta de dos consejeros. "Es ilógico que por no llegar a consensos estén limitando y poniendo en riesgo".