Va ´cacería´ contra militares y marinos

El uso de equipo táctico por grupos delincuenciales se ha detectado con mayor frecuencia en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, sin embargo, en la mayoría de los casos estos equipos no cuentan con las características de protección para su uso en enfrentamientos armados.

"Hemos detectado que en la mayoría de los casos donde se aseguran estas placas metálicas no son placas de todo eficientes, son, digamos, placas hechizas, placas hechas con algún acero que no les brinda la protección adecuada como los chalecos con los que cuentan las Fuerzas Armadas", expresó el secretario de la Defensa Nacional.

En el caso de la Secretaría de Marina, el titular de esta dependencia, Rafael Ojeda Durán, informó que inteligencia naval ya investiga la venta por Internet de chalecos antibalas y equipo militar de esta corporación al crimen organizado.

"Dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros almacenes sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja" expresó Ojeda Durán.

La venta de uniformes o equipo especial a un grupo delincuencial o un particular no es clasificado como un delito, la persecución de personal que hace estas acciones no se ha hecho por parte de las autoridades federales al ser difícil de demostrar ante un tribunal.

La venta de chalecos o equipo táctico en la zona noreste de México se realiza en mayor medida a través de la red social Facebook, donde es posible encontrar chalecos con placas por un costo de dos mil 890 pesos en municipios como Juárez, Apodaca, o García en el estado de Nuevo León.

SIN CONTROL, LA VENTA DE UNIFORMES MILITARES

Hacerse pasar por militar o elemento de alguna corporación de policía en México, federal o estatal es sencillo.

Sólo es necesario acudir a alguna de las tiendas que se ubican en las inmediaciones de bases militares o policiacas para ataviarse como todo un elemento de seguridad y a precios accesibles.

Los requisitos: simplemente saber qué tipo de uniforme se quiere, de qué corporación y pagar, en algunos casos poco más de 2 mil pesos.

La venta de uniformes policiacos y militares también se puede encontrar en Internet.

La venta indiscriminada de uniformes militares y policiacos es una constante en el país y no existe legislación alguna que regule la misma.