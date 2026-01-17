Indagan uso ilegal de agua

Al menos 80 casos de presunto robo y uso irregular de agua han sido documentados en Tamaulipas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

Esto derivó en un trabajo coordinado entre el Estado y la Conagua para iniciar inspecciones conjuntas y acciones legales en distintas cuencas del territorio estatal, para determinar si se extrae el volumen de agua aprobado en las concesiones.

Quiroga Álvarez informó que ya existen expedientes integrados por extracción indebida del recurso, principalmente en ríos y cuerpos de agua del centro y sur del estado que corresponden a la Cuenca del Guayalejo-Tamesí.

Explicó que, aunque la disponibilidad hídrica actualmente es suficiente para garantizar el abasto urbano en los 43 municipios, el uso ilegal representa un riesgo para el ordenamiento y la administración responsable del agua.

"Tenemos aproximadamente 80 casos documentados y vamos a trabajar conforme a la ley", señaló el funcionario al referirse a las irregularidades detectadas.

Quiroga Álvarez detalló que las acciones se realizarán de manera coordinada con el Organismo de Cuenca Golfo Norte de Conagua, con quien se acordó iniciar operativos de supervisión en zonas donde históricamente se han identificado prácticas irregulares, particularmente en el río Guayalejo, así como en los ríos Purificación y Corona.

El titular de Recursos Hidráulicos precisó que las sanciones dependerán de la gravedad del ilícito, al establecer que no todas las faltas tienen el mismo impacto.

"La ley establece diferencias claras; no es lo mismo extraer un litro de agua que desviar un río o vaciar una presa", expuso al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias legales.

Indicó que las inspecciones no siempre son sencillas, debido a las condiciones geográficas y al intento de algunos usuarios por ocultar las tomas clandestinas.

En ese sentido, reconoció que hay zonas de difícil acceso donde incluso es necesario caminar dentro de los cauces para localizar derivaciones irregulares, pero se prevé avanzar en un corto periodo de tiempo.

"Estamos plenamente alineados con esta política de ordenamiento y depuración que ha sido anunciada a nivel nacional", afirmó.

Añadió que, aunque la depuración de concesiones es una facultad directa de la Federación, el Estado participará como coadyuvante para vigilar que los usuarios no excedan los volúmenes concesionados.