Úrsula Salazar clama inocencia

"Vamos a esperar a que esto se dé, dicen que mañana, dicen que la próxima semana... pero en días anteriores solicité primero al secretario general del Congreso y posteriormente se lo hice a la presidenta de la Mesa Directiva que me entregara – porque es mi derecho que me entreguen – lo que llegue de la Fiscalía al Congreso", el lunes circuló la versión de que la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción solicitó al Congreso local iniciar un proceso de Desafuero en contra de la diputada de Morena por el probable delito de Cohecho.

Según la petición, esto habría ocurrido mientras la legisladora se desempeñó como jefa de Recursos Humanos y Financieros del CONALEP en la zona conurbada durante el 2018, ello al solicitar a un proveedor alterar facturas con la intención de obtener un beneficio económico; hasta el momento ni la FGJE ni la FEEC han confirmado esta petición sin embargo el requerimiento deberá ser presentado en la próxima sesión del Congreso local con lo que daría inicio así el proceso de desafuero al interior de la Legislatura.

"Esto es algo que quieren hacer de Guerra Sucia de adversarios políticos y que estamos firmes porque sabemos que son actos desesperados porque el pueblo ya despertó, está viendo la realidad, ya no hay manera de engañar al pueblo", Salazar Mojica refrendó su inocencia al aseverar que la voz que se escucha en los dos audios en donde presuntamente estaría siendo incriminada no es suya, "yo no tengo notificación de ninguna denuncia, no tengo notificación de más nada".