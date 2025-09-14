César "El Chango" Vallejo se corona Campeón Mundial de Halterofilia en Las Vegas

El docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), César "El Chango" Vallejo, se coronó Campeón Mundial en la categoría M35-79 kg del Campeonato Mundial Master de Levantamiento de Pesas 2025, celebrado del 4 al 13 de septiembre en el Resort & Casino Westgate de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Vallejo, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y profesor en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano en la Licenciatura en Nutrición, obtuvo tres medallas de oro al imponerse en las pruebas de arranque, con una marca de 126 kilogramos; envión, con 146 kilogramos; y en el total, con 272 kilogramos, resultados que lo colocaron como campeón absoluto de su categoría. El evento, organizado por la International Weightlifting Master, reunió a los mejores atletas de distintos continentes. Vallejo aseguró su participación tras conquistar el Campeonato Panamericano en mayo pasado, donde además estableció tres récords continentales, lo que le otorgó la clasificación como representante de México.