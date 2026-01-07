Avances históricos en UAT con apoyo del gobernador

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya , la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha logrado avances históricos que posicionan a la casa de estudios entre las instituciones de educación superior con mayor reconocimiento a nivel nacional, expresó el rector Dámaso Anaya Alvarado .

Al presidir la tradicional salutación por el año nuevo con el gabinete de la rectoría, directivos y personal de las dependencias académicas, el rector de la UAT resaltó que la colaboración entre la administración universitaria y el Gobierno de Tamaulipas ha sido fundamental para impulsar el crecimiento y la transformación de la Universidad.

Subrayó que, gracias al apoyo del gobernador, la UAT mantiene una vinculación con todas las áreas de la administración estatal, lo que permite brindar a la comunidad estudiantil mayores oportunidades para su formación y desarrollo profesional.

Destacó como uno de los principales logros la acreditación del cien por ciento de los programas de licenciatura, colocando a la UAT entre las dos únicas universidades del país en alcanzar este indicador.

Mencionó que un total de 41 programas de posgrado están acreditados en el padrón nacional de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), reiterando que este año será clave para el impulso del posgrado con énfasis en la calidad y en el desarrollo de programas profesionalizantes.

Dijo también que la UAT tiene alrededor de 500 docentes en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, lo que refleja un fortalecimiento significativo de la investigación científica en la institución.

Señaló que el apoyo institucional y la vinculación con dependencias estatales han permitido avanzar de manera significativa en infraestructura universitaria, atender el crecimiento de la matrícula y ampliar la cobertura educativa con nuevas preparatorias en distintas sedes, además de abrir el nuevo sistema de preparatoria virtual.

Informó que, en los programas de movilidad académica durante 2025, más de 300 estudiantes participaron en intercambios internacionales, reflejando el interés creciente por la formación global.

Entre otras metas históricas conseguidas en 2025, mencionó la obtención de cerca de 30 medallas en los Campeonatos Deportivos Nacionales ANUIES 2025, estableciendo el liderazgo de la UAT en disciplinas como el judo, taekwondo, natación y esgrima.

Anunció que, dentro de los proyectos para el año 2026, se creará el Instituto de Inteligencia Artificial, el cual fortalecerá la investigación, el desarrollo tecnológico y el uso académico de estas herramientas.

En su mensaje, Dámaso Anaya agradeció el respaldo de docentes, directivos, personal administrativo y sindicatos universitarios para conseguir los más recientes avances, además de reconocer el apoyo de los integrantes del Patronato Universitario, cuya participación es fundamental para construir, con el sector empresarial, una visión comprometida con el desarrollo de Tamaulipas.



