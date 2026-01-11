Monitorean el sector agrícola con drones

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realiza un proyecto orientado al uso de drones para el monitoreo más efectivo de grandes extensiones de tierra cuyo uso es la actividad agrícola.

El trabajo desarrollado por investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), plantea equipar drones con un avanzado sistema de antenas con el propósito de detectar plagas de manera temprana.

¿Cómo funciona el sistema de drones en la agricultura?

El proyecto se centra en el diseño de un sistema de radar aéreo basado en arreglos virtuales de antenas, montados en múltiples drones que operan de manera coordinada. El estudio, fue publicado en la revista científica internacional Applied Sciences, del Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI), y propone que varios drones, cada uno equipado con una antena, funcionen como un solo sistema inteligente, capaz de escanear grandes áreas con mayor precisión que un dron individual.

Detalles del proyecto de la UAT y CICESE

El proyecto introduce el uso de diversidad en frecuencia, una técnica que permite que cada antena opere en una frecuencia ligeramente distinta, lo que mejora la capacidad del sistema para identificar objetos y reducir interferencias. Gracias a este enfoque, el sistema puede emplearse para monitorear extensiones amplias de terreno, lo que abre oportunidades en el sector agrícola, como la detección temprana de plagas, el seguimiento del estado de los cultivos, la evaluación del crecimiento vegetal y el análisis de condiciones del suelo, favoreciendo prácticas más eficientes y sostenibles.

Impacto de la tecnología en el sector agrícola

Este avance tecnológico representa un paso significativo hacia la modernización de la agricultura, permitiendo a los agricultores tomar decisiones más informadas y oportunas, lo que podría resultar en una mayor productividad y sostenibilidad en el uso de recursos.