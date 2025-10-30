Destaca rector logros que consolidan crecimiento y transparencia de la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) está fortaleciendo rubros prioritarios para el crecimiento de la matrícula y el mejoramiento de la infraestructura, aseveró el rector Dámaso Anaya Alvarado tras presentar al Patronato Universitario un informe de los avances más relevantes en el segundo año de su período rectoral.

¿Qué ocurrió?

En la reunión con el órgano colegiado, celebrada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el rector Dámaso Anaya explicó el proceso seguido desde el inicio de su gestión para conocer y atender las necesidades de las diferentes escuelas, facultades y unidades académicas de la UAT.

Como parte de la agenda, además de la exposición de indicadores y logros académicos, el rector presentó al Patronato Universitario un informe del ejercicio presupuestal, reiterando el compromiso institucional con los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

¿Cuáles son los logros destacados?

Apuntó que los esfuerzos se han centrado en fortalecer la infraestructura mediante acciones que, en conjunto, buscan mejorar la calidad educativa, ampliar la matrícula y ofrecer espacios de aprendizaje, investigación y esparcimiento más dignos y funcionales.