Desarrolla UAT aplicación para detectar plagas

A través de un proyecto de investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un sistema basado en inteligencia artificial, con el fin de detectar plagas que afectan los cítricos en la región centro del estado.

¿Cómo funciona el sistema de detección de plagas?

El trabajo es obra del alumno de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Datos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), Everardo Lorenzo Huerta López, quien es asesorado por la Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado. Al describir su proyecto, dijo que la investigación tiene como propósito poner a disposición de los productores una herramienta eficiente que permita identificar de manera remota el ácaro Phyllocoptura oleivora, plaga conocida como "negrilla de los cítricos".

Detalles sobre el ácaro Phyllocoptura oleivora

Cabe señalar que este ácaro afecta la apariencia, tamaño y calidad de los frutos; es microscópico y se alimenta de los aceites y jugos de la epidermis del fruto, causando oxidación y oscurecimiento de la superficie, reduciendo hasta un 40 % el valor comercial de la cosecha por pérdida de calidad y menor jugosidad.

Explicó que en el desarrollo del proyecto se recolectaron imágenes que fueron evaluadas por expertos en plagas, y luego de procesar las evidencias, se logró desarrollar una aplicación móvil que detecta, por medio de fotografías y videos, la plaga en cuestión.

Acciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la agricultura

Mencionó que también se diseñó un sistema web, que pueda ser usado tanto por investigadores como por productores o, en su caso, cualquier persona interesada en la identificación de plagas. Señaló que el sistema puede emitir un porcentaje de confianza en cuanto a la identificación de la plaga y determinar qué tipo de control se puede aplicar a los cultivos, incluso determinar si es biológico o químico y cuál método es el más adecuado para disminuir el impacto de la resistencia de plagas al aplicar productos químicos.