Ofrece la UAT festejo navideño

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció el tradicional festejo por la temporada navideña a sus docentes y trabajadores administrativos pertenecientes a los sindicatos de esta casa de estudios, con la finalidad de estrechar los lazos de compañerismo y seguir fomentando la unión entre la comunidad universitaria.

Con este motivo, el rector Dámaso Anaya Alvarado envió un mensaje de felicitación al personal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) y a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), con el deseo de que disfruten con paz, salud y armonía las fiestas decembrinas en compañía de sus familias.

¿Cómo se celebró el festejo navideño en la UAT?

Los festejos por esta temporada se realizaron en las distintas sedes de la UAT en el estado, reforzando los lazos de colaboración de la Rectoría con su personal directivo, docentes y trabajadores, quienes han sido piezas esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la Universidad.

Cabe señalar que los festejos se realizaron para cada sindicato en los campus de Victoria, Mante, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Valle Hermoso, con la tradicional posada, convivio y rifa de obsequios, en los cuales se contó con la presencia, respectivamente, del secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, y el secretario general del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, así como de funcionarios de la Rectoría y directivos de las facultades, unidades académicas y escuelas.

Detalles del mensaje de Dámaso Anaya Alvarado

El mensaje del rector enfatizó la importancia de la unión y el compañerismo en la comunidad universitaria, destacando el esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores en el desarrollo de la UAT. La celebración se convirtió en un espacio para compartir y fortalecer los vínculos entre los miembros de la institución.

Impacto del festejo en la comunidad universitaria

La realización de estos festejos no solo busca celebrar la temporada navideña, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y colaboración entre los trabajadores y docentes de la UAT, creando un ambiente propicio para el desarrollo académico y profesional de la comunidad universitaria.