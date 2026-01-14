´Una vida no tiene precio´; refuerzan rescates aéreos

El uso de helicópteros para rescates en zonas de difícil acceso se ha incrementado en Tamaulipas durante la actual administración, al registrarse más de 10 operativos aéreos para localizar y auxiliar a personas extraviadas o lesionadas, principalmente en áreas serranas, reveló el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que este tipo de intervenciones, aunque materialmente costosas, se han vuelto necesarias ante la inexperiencia y los descuidos de personas que ingresan a zonas montañosas sin la preparación adecuada.

"Si lo ves materialmente es costoso, sin embargo una vida no tiene precio", subrayó.

González de la Fuente detalló que, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortaleció la coordinación interinstitucional para levantar aeronaves cuando la situación lo amerita.

"Es un trabajo en conjunto con la Guardia Estatal y la Coordinación Estatal de Protección Civil; primero sale personal pie a tierra, se entrevista con familiares, se llega al punto para ver dónde está el paciente, qué lesiones tiene y si hay necesidad de transportarlo aéreamente", explicó.

El coordinador señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, hoy las aeronaves sí se utilizan para atención de emergencias, aunque esto representa un alto costo para la coordinación.

"Antes no fungían para esa atención, únicamente el personal lo hacía a pie tierra; ahora hay una estrecha coordinación para poder levantar una máquina y hacer el rescate", afirmó.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la Sierra de Bustamante, donde se logró rescatar a una pareja reportada como desaparecida.

De acuerdo con Protección Civil, no es un hecho aislado ya se han registrado varios rescates de senderistas que acceden a puntos de difícil acceso sin medir riesgos.

En ese contexto, González de la Fuente reconoció que en muchos casos hay inexperiencia, toda vez que las personas se internan en la sierra sin equipo ni planeación, aunque aclaró que el senderismo es una actividad válida si se realiza con responsabilidad.

"Es bien aceptado que vaya a hacer este deporte, pero que lo haga de la manera segura: llevar hidratación, ración de comida, ir bien abrigados y con los complementos necesarios".

El coordinador insistió en la importancia de informar a familiares antes de iniciar una ruta.

"Es muy difícil a veces la comunicación porque no hay señal; informar qué día van a acceder, cuándo van a salir y el punto de donde partieron nos da un panorama diferente para actuar", señaló.