Participan más jóvenes en actividades deportivas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) incrementó este año la participación de su comunidad estudiantil en actividades deportivas, que actualmente alcanza el 18 % del total de su matrícula.
El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este crecimiento representa un avance significativo en la formación integral de las y los universitarios, al pasar del 12 % al 18 % la participación en el deporte universitario.
Subrayó que la UAT ha logrado posicionarse como un referente en la formación de atletas destacados, y resaltó que cada vez más jóvenes universitarios están obteniendo medallas y primeros lugares a nivel nacional en distintas disciplinas.
¿Qué ocurrió en los Juegos Deportivos Interfacultades?
En este contexto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrolla con gran entusiasmo los Juegos Deportivos Interfacultades, y en lo que respecta a la Zona Centro, las Abejas de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano se consolidan como el equipo más destacado del torneo al obtener siete medallas de oro y cuatro de plata, con triunfos en baloncesto 3x3 femenil, tochito varonil y femenil, voleibol de playa femenil, ajedrez varonil y tenis de mesa en ambas ramas, además de subcampeonatos en pádel, baloncesto, voleibol y tenis femenil.
Le siguen en el medallero los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, quienes brillaron con cinco de oro y cinco de plata, destacando en voleibol y ajedrez femenil, así como en pádel en ambas ramas y tenis varonil.
Mientras tanto, los Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades reafirmaron su calidad atlética con cinco medallas de oro y tres de plata, dominando el fútbol asociación en ambas ramas, en fútbol bardas varonil, voleibol de playa varonil y tenis femenil.
¿Cómo se desempeñaron otros equipos de la UAT?
A su vez, los Dragones de la UAM Mante mantuvieron su fortaleza en deportes de conjunto, al obtener cuatro campeonatos en baloncesto 3x3 varonil, fútbol bardas femenil, softbol femenil y voleibol varonil, además de sumar cinco medallas de plata en disciplinas como baloncesto, fútbol asociación y ajedrez.
Los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria lograron el doblete en baloncesto al coronarse campeones tanto en la rama femenil como en la varonil, y obtuvieron seis medallas de plata en disciplinas como baloncesto 3x3, béisbol, voleibol, tenis y voleibol de playa.
Finalmente, las Delfines de la Facultad de Enfermería Victoria tuvieron presencia en el podio al obtener medalla de plata en la disciplina de tochito femenil. A la espera de los resultados de los E-Games, esta edición se distingue por el entusiasmo estudiantil, la sana competencia y el compromiso de cada facultad con el fortalecimiento del deporte universitario.