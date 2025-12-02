Construye UAT Plan de Cultura de la Paz 2026

Con la participación de las facultades y unidades académicas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realiza trabajos específicos para generar los primeros insumos en la elaboración e implementación del Plan de Cultura de Paz 2026, un instrumento que orienta las acciones institucionales para fortalecer la convivencia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todos los espacios universitarios.

¿Qué acciones se están tomando en la UAT?

Al concluir el período escolar 2025-3 se han desarrollado talleres creativos y participativos que permiten recopilar reflexiones, experiencias y propuestas de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

En este ejercicio se implementan metodologías innovadoras que abren espacios de expresión auténtica, diálogo abierto y construcción conjunta de soluciones, en las cuales los participantes identifican problemáticas, se imaginan escenarios deseables y proponen acciones para mejorar la vida universitaria en temas como igualdad, inclusión, bienestar emocional, convivencia segura y participación comunitaria.

Detalles sobre los talleres creativos en la UAT

Las sesiones están a cargo de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios mediante una serie de actividades que se han llevado a las distintas sedes de la UAT en el estado, propiciando un espacio de análisis colectivo que nutre la visión institucional y enriquece la toma de decisiones.

Estos ejercicios posicionan a la UAT como una universidad que escucha, dialoga y se transforma junto a su comunidad, reconociendo el valor de las voces que conforman su vida académica.

Los aportes recabados en cada campus se integrarán en un diagnóstico amplio que permitirá dar solidez y pertinencia al Plan de Cultura de Paz 2026 impulsado por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, asegurando que responda a las realidades y necesidades de los distintos contextos universitarios.