Expande la UAT su oferta académica

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) avanza hacia una transformación histórica en materia de educación virtual, consolidando proyectos estratégicos que responden a las necesidades actuales del estado y a los retos nacionales en innovación y desarrollo tecnológico.

¿Cómo está transformando la UAT la educación virtual?

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que, mediante las herramientas de educación a distancia, la UAT está impulsando nuevos programas que ofrecen mayor acceso a la educación media superior y superior.

El rector señaló que la UAT se encuentra en una etapa de expansión con la apertura de nuevas carreras y el fortalecimiento de la oferta virtual con la puesta en marcha de la preparatoria virtual y licenciaturas totalmente en línea.

Acciones de la UAT para expandir la educación a distancia

Destacó que en este nuevo impulso se han reactivado las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento (URTC) que, actualmente, permiten llevar la educación universitaria a zonas que antes no contaban con una oferta accesible.

Señaló que estas unidades educativas han iniciado actividad en los municipios de González, Jiménez, Tula y San Fernando, permitiendo que jóvenes de distintas regiones se integren a programas virtuales con apoyo tecnológico, laboratorios y acompañamiento académico.

"Estamos llegando a los municipios donde antes la Universidad no podía estar. La educación virtual nos permite abrir oportunidades reales, y las URTC han sido clave para acercar la UAT a más jóvenes del estado", expresó el rector.

Impacto del Bachillerato Virtual en jóvenes de Tamaulipas

Agregó que en esta estrategia de expansión, el nuevo Bachillerato Virtual, en su primera convocatoria, ha registrado más de 1,100 aspirantes provenientes de 15 estados del país y de 17 municipios de Tamaulipas, lo que refleja el impacto nacional y la creciente confianza en el modelo educativo innovador de la institución.