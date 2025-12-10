Actualizará la UAT su oferta de posgrados

Como parte de los proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado anunció que, a partir del año 2026, se reforzará el trabajo para ampliar la oferta de posgrados y brindar a la sociedad tamaulipeca programas de mayor pertinencia enfocados en el desarrollo humano, social y económico.

Acciones de la UAT para ampliar su oferta educativa

Comentó que, como parte de las metas de su administración, se plantearon diferentes proyectos, entre los cuales se han desarrollado acciones en materia de infraestructura, así como estrategias para ampliar la cobertura en educación media y superior.

Refirió que, actualmente, la UAT cuenta con 43 programas reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) que atienden a 874 estudiantes, por lo que una de las metas es intensificar los esfuerzos para actualizar la oferta e incrementar el ingreso de más programas a este organismo nacional que certifica la calidad de especialidades, maestrías y doctorados.

Objetivos de la UAT en la publicación de libros académicos

En otro rubro, señaló el objetivo de incrementar la publicación de libros, esto para reforzar el esfuerzo de los docentes mediante la divulgación del conocimiento generado en su ejercicio académico y de investigación.

Resaltó que la UAT seguirá fortaleciendo la participación de la comunidad académica en el registro de obras ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, como parte importante para proteger la propiedad intelectual, además de promover y estimular el desarrollo de innovaciones y registro de patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Participación de investigadores de la UAT en revistas indexadas

Asimismo, indicó que se incentivará la participación de los investigadores de la UAT en revistas indexadas de corte nacional e internacional, propiciando experiencias que sirvan para el crecimiento académico del personal docente.

Puntualizó la importancia de evaluar y actualizar los programas de posgrado con la finalidad de crear nuevas opciones de estudios acordes a las necesidades y demandas de la sociedad.

Finalmente, puntualizó que la meta de la Universidad es ofertar posgrados de calidad, pero también profesionalizantes, por ello, en 2026 se incrementará el trabajo en maestrías, doctorados y especialidades, lo que permitirá ofrecer opciones de actualización a los más de 2,800 profesores de la UAT.