UAT logra el 100% de acreditación en licenciaturas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) cerró el 2025 con el 100 por ciento de acreditación de su matrícula de licenciatura, un logro que la coloca entre las dos únicas universidades del país que cuentan con todas sus licenciaturas certificadas, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Impacto de la acreditación en la calidad educativa

El rector explicó que estos resultados son producto del trabajo de los últimos dos años, periodo en el que la máxima casa de estudios también ha comenzado a aparecer en rankings y publicaciones de alcance nacional.

Señaló que, además del avance en acreditaciones, la universidad ha registrado un crecimiento en infraestructura y calidad educativa, aspectos que, reconoció, no se habían alcanzado en toda la historia de la UAT.

Este impulso, indicó, ha permitido mejorar las condiciones de formación para los estudiantes y elevar el prestigio institucional a nivel nacional e internacional.

Apoyo del gobierno estatal a la UAT

Anaya Alvarado destacó que este proceso de consolidación ha sido posible gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Explicó que el apoyo estatal ha sido determinante para detonar proyectos estratégicos, fortalecer la infraestructura y ampliar la vinculación institucional.

Crecimiento en infraestructura y oportunidades académicas

Refirió que, con este acompañamiento, la UAT ha logrado establecer convenios con universidades extranjeras de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades académicas y de movilidad para los estudiantes, además de fortalecer la preparación profesional y cultural de los jóvenes tamaulipecos.