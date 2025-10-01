Aplicará Turismo impuesto del 3 por ciento a hoteleros

La operación de plataformas digitales de hospedaje como Airbnb en Tamaulipas mantiene en tensión al sector hotelero, que reclama condiciones de competencia equitativas ante lo que consideran una desventaja regulatoria.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, reconoció que actualmente no existen cifras oficiales sobre la cantidad de alojamientos de este tipo, aunque adelantó que se aplicará un gravamen del 3%, igual que a los hoteles.

"Es algo que es desconocido y justamente por eso le queremos dar ordenamiento, porque el convenio que tenemos con ellos conlleva todo eso. Nos van a dar información de cuánta gente reciben, cuántos hay y eso nos va a ayudar también para nuestros centros de afluencia", señaló el funcionario.

El sector hotelero y motelero ha manifestado de manera reiterada su exigencia de que las plataformas digitales asuman las mismas obligaciones que los establecimientos tradicionales.

"La postura siempre ha sido que quieren piso parejo, por ahí también se está trabajando con los municipios. Hay que precisar bien que los municipios son los encargados del ordenamiento de este tipo de alojamientos", subrayó Hernández Rodríguez.

De acuerdo con el secretario, los hoteleros no solo cumplen con la normativa fiscal, sino que generan empleos formales, promueven la seguridad y aportan al ordenamiento urbano.

Mientras que las plataformas digitales han operado sin una regulación, y a pesar de la reforma para que paguen impuestos, siguen sin cumplir la norma.

"Los hoteleros generan empleos, generan un poquito más de ordenamiento, hay más seguridad. Entonces tenemos que por ahí trabajar y empujar a los municipios para que tengan este ordenamiento en sus respectivas ciudades", agregó.

El secretario reconoció que la proliferación de Airbnb les ha restado ocupación a los hoteles y moteles, sin embargo, hasta el momento la dependencia estatal no cuenta con datos concretos para dimensionar el impacto.

"Como no tenemos conteo de cuántos hay, justamente acabo de mencionar que Airbnb nos va a pasar números de todo lo que tiene, pero claramente sí, pudiera ser que ya cuando tengamos esta información, la ocupación hotelera promedio estoy segurísimo que va a subir", aseguró Hernández Rodríguez.

La dependencia espera que el dinero que se recaude del cobro del impuesto a la plataforma se utilice para rehabilitar los principales sitios turísticos de la entidad.

Además que otras entidades han registrado un aumento hasta un 40% en la recaudación del impuesto sobre el hospedaje y "por eso estamos empujando mucho en este tema".



