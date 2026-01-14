Turismo busca proyectar a Tamaulipas en España

Con el fin de que en el país vasco se conozcan las bondades que tiene Tamaulipas, es que autoridades de turismo planean aprovechar la participación de México en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se llevará a cabo en Madrid del 21 al 25 de enero.

Ante esto, el secretario de Turismo en la entidad Benjamín Hernández Rodríguez refirió que esta es una oportunidad para que, en conjunto con el despliegue de regiones que se hará en este evento se proyecte a Tamaulipas como un destino atractivo para los españoles, tanto para visitar como invertir.

Detalles sobre la participación de Tamaulipas en FITUR 2026

Refirió que esta opción les fue expuesta durante la Asamblea de las Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), encabezada por la titular de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, ya que la Feria Internacional de Turismo ha sido un parteaguas para que no solo su sede, sino sus asistentes pongan la mira en México.

Indicó que Tamaulipas mostrará parte de su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica, la cual ya ha sido disfrutada por personas de diferentes partes del mundo, no solo en periodos vacacionales, sino que en cualquier época del año.

Impacto esperado de la promoción turística en España

México como país invitado y sus 32 entidades del país mostrarán el esplendor cultural, turístico y gastronómico, y mucho más.