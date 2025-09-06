Turismo crece 15% en el 2025

El turismo en Tamaulipas incrementó en un 15.27 por ciento durante las vacaciones de verano, dejando una derrama económica de tres mil 903 millones de pesos.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que se recibieron más de 4.2 millones de visitantes, rompiendo récord de la cifra de personas que vacacionaron en los principales puntos turísticos de la entidad.

En conferencia de prensa, detalló que del 12 de julio al 31 de agosto, el estado recibió 4 millones 243 mil visitantes, lo que en términos absolutos significó más de 562 mil turistas adicionales respecto a 2024.

"La derrama económica estimada asciende a los 3,903 millones de pesos, recursos que llegan a hoteles, restaurantes, comercios, hoteles de servicio y a miles de familias tamaulipecas que encuentran en el turismo una fuente de bienestar y desarrollo", informó el funcionario estatal.

Hernández Rodríguez detalló que el incremento en la cifra de turistas obedece a las campañas permanentes de promoció de las zonas naturales, sol y playa, e históricas de Tamaulipas en diferentes entidades federativas del país, sumado a los resultados de la estrategia de seguridad del gobernador Américo Villarreal Anaya.

"Quiero subrayar que cada uno de estos logros no son hechos aislados, sino que forman parte de un esfuerzo mayor que se orienta bajo la visión del gobernador constitucional del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien encabeza un gobierno humanista que coloca en el centro de sus políticas públicas a las personas, a las familias y a las comunidades", declaró.

El titular de Turismo destacó que el crecimiento no solo debe verse como un número, sino como un reflejo del impacto positivo en la vida de las personas, principalmente para las familias que dependen de prestar servicios turísticos.

La zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira se ubicó como la principal región turística, al ocupar el 61 por ciento de los visitantes registrados durante los casi dos meses de periodo vacacional.

Solo en Ciudad Madero se recibieron más de 1 millón 348 mil visitantes, donde se encuentra ubicada la Playa Miramar, mientras que Tampico superó los 763 mil y Altamira contabilizó 68 mil.

"Esta cifra consolida el peso de la zona sur como el principal polo turístico de Tamaulipas", expuso Hernández Rodríguez.

La ocupación hotelera también reportó indicadores favorables, alcanzando un promedio de 66.5 por ciento en la zona sur, 62 por ciento en Matamoros, 60 por ciento en Nuevo Laredo, 49 por ciento en Reynosa y 46.7 por ciento en Ciudad Victoria.

Mientras que en la Playa La Pesca en el municipio de Soto La MArina, ,se logró hasta un 96 por ciento de ocupación hotelera, siendo uno de los destino emergente y opción de diversificación turística en la entidad.

Hernández Rodríguez puntualizó que la confianza de los visitantes se reforzó con medidas de seguridad y programas de apoyo carretero como Ángeles Verdes.

"Gracias a este esfuerzo, durante el verano se brindaron mil 171 servicios, se atendió a más de cuatro mil 100 turistas, se recorrieron 135 mil kilómetros y se recibieron 231 llamadas. Además, en las playas del Estado se reportó saldo blanco durante este periodo vacacional", señaló.

El secretario explicó que el repunte turístico está acompañado de una estrategia de promoción permanente, que incluye la campaña "Tamaulipas Seguro Te Enamora", presencia en ferias internacionales y la proyección del talento artesanal y cultural tamaulipeco.

"Hemos renovado la imagen de nuestro Estado y mostrado una nueva realidad en múltiples espacios, desde campañas en medios de comunicación y redes sociales, hasta la participación activa en ferias y foros turísticos de gran relevancia en México y en el extranjero", comentó.



