Retrasa el Senado del país designación de magistrados

La designación de tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam) continúa pendiente en el Senado de la República, mientras se mantiene en análisis una posible reforma político-electoral que podría modificar el funcionamiento de los tribunales locales y los organismos públicos electorales (Oples) en todo el país.

El magistrado presidente del Trieltam, René Osiris Sánchez Rivas, explicó que el proceso de selección forma parte de una convocatoria nacional del Senado que contempla 13 vacantes, de las cuales tres corresponden a Tamaulipas.

Dos de ellas ya existen y una más se generará el próximo 18 de noviembre, cuando concluya el periodo de la magistrada Blanca Hernández Rojas.

"Estamos atendiendo la convocatoria que emitió el Senado de la República en relación a las vacantes que están en el país, de las cuales son 13 y corresponden 3 a Tamaulipas", señaló Sánchez Rivas, al precisar que la documentación de los aspirantes ya fue recibida y que ahora se está a la espera de que la Comisión de Justicia del Senado defina las fechas de entrevistas.

El proceso, explicó, incluye una revisión de documentos, entrevistas y la posterior elaboración de un dictamen con las mejores propuestas, que será turnado al pleno para la designación final. Sin embargo, la fecha de resolución aún es incierta, por la excesiva carga de trabajo en el Senado.

"Es incierto el tema de la decisión del Senado, todo depende de su agenda, que tiene asuntos nacionales e internacionales", comentó el magistrado presidente.

Sánchez Rivas advirtió que los tiempos podrían extenderse aún más ante la posibilidad de que en el Congreso de la Unión se discuta una reforma político-electoral que modificaría la integración de los tribunales electorales locales y de los Oples.

"He escuchado en algunas semanas anteriores que posiblemente venga una reforma político-electoral respecto a los tribunales locales en materia electoral, así como de los Oples; entonces, eso podría detener o no acelerar el proceso", puntualizó.

El magistrado señaló que este tipo de reformas deben analizarse con cuidado, ya que los tribunales y organismos electorales son piezas clave en la legitimación de los procesos electorales nacionales y locales.

"Los servidores públicos en materia electoral son precisamente el instrumento de la democracia que se usa para legitimar los procesos electorales a través de la autoridad administrativa y la jurisdiccional", apuntó.

Actualmente, el Tribunal Electoral de Tamaulipas está integrado por cinco magistraturas, pero dos de ellas están ocupadas por secretarios de Estudio y Cuenta en funciones de magistrados, debido a las vacantes pendientes de designación.

"De esos cinco que somos hoy, tenemos que dos magistraturas son en funciones, es decir, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado", explicó Sánchez Rivas.

El próximo 18 de noviembre quedará libre una tercera magistratura, por lo que el órgano podría quedar con dos magistrados designados por el Senado y tres en funciones.

A pesar de la situación, el tribunal ha mantenido su actividad jurisdiccional y continúa resolviendo los asuntos derivados del reciente proceso electoral, sin que se haya interrumpido el funcionamiento del pleno.



