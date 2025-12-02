Investigan 35 jueces

Entre 30 y 35 jueces están siendo investigados por el Tribunal de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades e inconsistencias, confirmó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López.

Explicó que gran parte de esa cifra se trata de casos que fueron heredados por el Consejo de la Judicatura, sin embargo, cinco corresponden a jueces recién electos y que entraron en funciones el pasado primero de octubre.

"Hay entre 30 y 35, porque algunos están en una etapa previa a la de investigación", lo que incluye casos iniciados recientemente y otros que ya estaban en curso.

Hay entre 30 y 35, porque algunos están en una etapa previa a la de investigación, lo que incluye casos iniciados recientemente y otros que ya estaban en curso. -Tania Gisela Contreras López, Magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia

Agregó que "se recibió desde el Consejo de la Judicatura la estadística de investigaciones en curso", por lo que estos expedientes forman parte de la transición al nuevo modelo judicial.

Contreras detalló que desde el inicio de la nueva administración se han presentado "cinco quejas" contra jueces, principalmente por "dilación de los procesos".

Tania Gisela Contreras López, Magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Durante su diagnóstico, la presidenta del Poder Judicial señaló que algunas demoras son injustificadas, aunque en otros casos obedecen a la carga de trabajo.

Agregó que las inconformidades más frecuentes están ligadas al rezago judicial y las condiciones laborales.

En este último punto, apuntó que "las y los trabajadores han solicitado mejores equipos de cómputo, mejores condiciones de trabajo" y que algunos juzgados requieren ser reubicados de manera inmediata.

Respecto al estilo de conducción de audiencias en el sistema oral, Contreras sostuvo que no busca una política punitiva hacia los juzgadores, y recordó que al iniciar la administración se reunió con ellos para enfatizar la necesidad de mantener una conducción equilibrada, especialmente durante audiencias donde "es natural que en las emociones que se van generando, sucedan cosas que no están reflexionadas con el tiempo adecuado".

La magistrada subrayó que el Poder Judicial a su cargo apelará al respeto, la conciliación y el diálogo como líneas de trabajo, aunque recordó que "el juez tiene una responsabilidad legal de llevar el curso de una audiencia, porque si no lo hace, incluso es un delito".

Contreras confirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial "tiene plenas facultades" para destituir a un juez en caso de acreditarse una falta grave, toda vez que ese órgano fue creado precisamente para "sustanciar los procedimientos y encontrando una causa grave, remover de su encargo" a juzgadores estatales.

La magistrada puntualizó que además de los jueces investigados, también existen señalamientos contra personal administrativo, aunque dijo no contar con el número exacto.

El Tribunal de Disciplina Judicial también conoce estos casos, especialmente aquellos que involucran rezago, conducta inapropiada o condiciones laborales inapropiadas.