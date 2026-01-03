Accidente fatal en Llera-Zaragoza deja tres muertos y dos heridos

Choque entre un tractocamión y una camioneta Ford F-150 dejó como saldo tres personas sin vida y dos lesionadas; hechos registrados este sábado sobre la carretera federal Llera-Zaragoza a la altura del ejido Compuertas.

Trascendió que del fuerte impacto entre el tráiler y la camioneta pick-up, ésta se incendió, causando la muerte de un masculino y dos mujeres que viajaban en la unidad, quienes salieron disparados de la unidad de fuerza motriz.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a una menor de 14 años y una mujer adulta de aproximadamente 60 años, quienes fueron trasladadas al Hospital del IMSS en Ciudad Victoria.

Apenas el viernes, en esta misma carretera, un encontronazo múltiple entre un vehículo, una pipa y un tráiler, dej´o como saldo cuatro personas muertas, prensadas y calcinadas en el interior de su carro, en tanto que los chóferes de los tractocamiones resultaron heridos.



