Fallece Óscar Almaraz Smer, ex alcalde de Victoria

Óscar Almaraz Smer, ex presidente municipal de Ciudad Victoriafalleció a los 57 años, presuntamente por un infarto.
  • Por: Paoletti Rodríguez
  • 18 / Septiembre / 2025 - 05:21 p.m.
Ciudad Victoria, Tam.- Este jueves trascendió el fallecimiento de Óscar de Jesús Almaraz Smer, reconocido político tamaulipeco, a los 57 años de edad. Presuntamente la causa del deceso habría sido un infarto.

Almaraz Smer se desempeñó como presidente municipal de Ciudad Victoria (2016-2018) y diputado federal por el Distrito 5 en la LXV Legislatura, además de haber ocupado cargos relevantes en la política local y estatal. Durante su trayectoria, fue miembro de distintas comisiones legislativas, incluyendo Federalismo y Desarrollo Municipal, Asuntos Migratorios y Presupuesto y Cuenta Pública.

Su carrera política estuvo marcada por su paso por el PRI y posteriormente por el PAN, partidos en los que buscó impulsar proyectos de desarrollo y gestión municipal.

