Tiene Tamaulipas transporte viejo y obsoleto

"Vamos a trabajar sobre proyectos muy específicos y de modernidad para los cuales sí detectamos un retroceso de más de diez años; Victoria tiene un problema de antigüedad de las unidades, no hemos renovado las unidades, no les hemos dado la imagen adecuada, y hay diferentes tipos de capacidades y como que no unifica el sistema de transporte", señaló el subsecretario de Transporte Público, José Armando Lara Valdez.