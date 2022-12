Encabezan tránsitos y Comapa demandas

Esto lo dio a conocer el juez Humberto Dragustinovis Perales, «de estas tenemos actualmente a la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad con el mayor número de demandas, posteriormente COMAPA, Parquímetros, Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento; en relación con años anteriores estamos por debajo, fueron 76 el año pasado, todavía se están recibiendo algunas demandas pero vamos a ver como cierra el año».

El Código Municipal señala que el TJAM debe de ejercer el 0.1 por ciento del Presupuesto anual del Municipio de Victoria lo que equivale a más de un millón de pesos para su funcionamiento hasta el 31 de diciembre.

"No hemos solicitado incremento, se da el incremento por parte normal de los presupuestos, para este año (2023) probablemente venga el mismo incremento, pero si hay alguna cantidad no devengada la regresamos a Tesorería municipal, de acuerdo al Código Municipal tenemos que regresar el monto que no se haya ejercido"