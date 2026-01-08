Tránsito Estatal carece de facultades para sancionar

A pesar del incremento de accidentes y muertes en las carreteras de Tamaulipas durante el reciente periodo vacacional, la Dirección de Tránsito Estatal aún no cuenta con facultades para aplicar multas a los conductores, al encontrarse incompleto el proceso de regularización de su reglamento, confirmó el secretario de Seguridad Pública del estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de sancionar infracciones como el exceso de velocidad, el funcionario explicó que el marco normativo todavía no está totalmente integrado.

"Todavía no estamos facultados a imponer las multas porque nos falta nada más ese segmento para complementar el reglamento que ya está vigente", señaló. Añadió que la intención es que, una vez concluido el proceso, se genere mayor respeto a la autoridad, particularmente en temas relacionados con la velocidad y la conducción responsable.

Pancardo Escudero subrayó que, mientras no exista esa facultad legal, los agentes estatales no pueden imponer sanciones.

Además, precisó que el personal de Tránsito Estatal tendría facultad en tramos y carreteras estatales y no en las federales.

"Nada más los molestamos porque no hay otra forma de infringirles algo, porque todavía no está regularizado", recalcó, al descartar que se trate de omisiones deliberadas por parte de la corporación.

En ese contexto, el secretario recordó que la competencia del Tránsito Estatal se limita a las carreteras estatales, mientras que en las vías federales, aunque hay presencia de elementos estatales, su función principal es brindar auxilio y apoyo.

"Acuérdense que el tránsito estatal es nada más las carreteras estatales; donde se suscitaron los accidentes en las carreteras federales, aunque nosotros estamos presentes ahí para darles auxilio y apoyo", explicó.

El tema cobra relevancia luego de que, en el último mes, se registraran al menos 30 muertes y más de 90 accidentes en las carreteras de Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El operativo carretero se mantiene con la participación de la Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas y las direcciones municipales de Protección Civil.

Tanto Protección Civil como la Secretaría de Seguridad Pública coincidieron en que el estado de la infraestructura carretera no es la causa principal de los percances, y se trata de un factor humano.

En el mismo sentido, Pancardo Escudero insistió en que los accidentes registrados recientemente responden a errores humanos y no a fallas en las vías estatales y federales.

La vigilancia se mantiene, dijo, pero sin la posibilidad de aplicar sanciones administrativas mientras el reglamento no quede completamente armonizado.



