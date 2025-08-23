Arrebatarán Tránsito a alcaldes; agentes reprueban exámenes de confianza

Para erradicar la corrupción en las direcciones de Tránsito Municipal, así como las quejas ciudadanas por extorsión, el Congreso local busca crear el mando único , para arrebatar la facultad a los presidentes municipales.

Alberto De Leija, diputado de Morena, anunció que prepara una iniciativa para que la administración sea controlada por el Estado, bajo un esquema que fortalezca la supervisión y dignifique las condiciones laborales de los agentes.

Explicó que, aunque actualmente los municipios designan a los directores de Tránsito, es necesario que la Contraloría estatal sea la encargada de supervisar las denuncias, quejas y actas levantadas contra los agentes, con el fin de cortar de raíz las prácticas indebidas.

Tenemos que devolver Tránsito al Estado. El presidente municipal puede nombrar al director, pero la vigilancia debe estar en manos de la Contraloría para garantizar transparencia y confianza ciudadana". Alberto De Leija, Diputado

Los resultados de la Evaluación de control de confianza al personal de seguridad pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), al corte del 30 de junio, refiere que los elementos municipales son los que más reprueban las evaluaciones.

El 25 por ciento de los 442 elementos de Tránsito Municipal en Tamaulipas reprobaron los exámenes de control y confianza, cifra muy por encima del 3 por ciento de los reprobados de la Guardia Estatal o de los custodios de los penales de la entidad.

En ese contexto, el diputado señaló que una de las principales causas de corrupción es la precariedad salarial de los agentes.

Por ello, propone que los ingresos por multas se destinen directamente a subvencionar sueldos justos, como ocurría hace más de 20 años.

"El recurso que ingresa por sanciones puede usarse para que los agentes tengan un salario digno y no dependan de la corrupción. Antes existía un esquema donde un porcentaje de lo recaudado iba al Estado, otro al municipio y otro al agente. Hoy, ellos no reciben nada", subrayó.

Actualmente, el diputado realiza un estudio de viabilidad financiera para definir cómo se aplicaría este esquema y garantizar que los municipios no pierdan capacidad de operación.

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de líneas directas de emergencia, adicionales al 911, para denunciar abusos de tránsito y agilizar la atención en accidentes viales o hechos delictivos.

"Coincido en que el 911 es útil, pero muchas veces no contestan o tardan hasta 20 minutos en responder. Necesitamos un sistema más eficaz, con contacto humano real y capacidad de reacción inmediata", señaló.

El legislador recordó que trabajó como agente de crucero a los 18 años, lo que le permitió conocer de primera mano las carencias del sistema actual y las presiones a las que están sometidos los elementos de Tránsito.

"Sé lo que significa estar en una esquina, bajo el sol, tratando de ordenar el tráfico y al mismo tiempo resistiendo tentaciones de corrupción porque el salario no alcanza. Por eso esta propuesta busca cambiar de raíz la dinámica", expresó.

De Leija adelantó que en los próximos días presentará la iniciativa a la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas. Confió en que, de aprobarse, esta medida no solo fortalecerá la seguridad vial, sino que también permitirá recuperar la confianza ciudadana en las autoridades de tránsito.

"Estamos convencidos de que este modelo puede mejorar la atención al ciudadano, frenar la corrupción y dignificar a quienes cumplen con la tarea de salvaguardar la movilidad en nuestras calles", concluyó.