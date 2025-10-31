Tamaulipas pionero en transformación digital

Bajo el liderazgo y la visión transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas es pionero y se ha posicionado como uno de los primeros estados del país en cumplir a cabalidad con el modelo de transformación digital que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Patricia de Stefano García, coordinadora del Centro Nacional de Tecnología Pública.

Durante el Congreso Sinergia Digital 2025, Tecnología que une, Innovación que Transforma, el cual fue inaugurado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la representante del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal, José Antonio Peña Merino, reconoció que desde Tamaulipas se ha puesto a prueba la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la tecnología no sirve para nada si no se pone al servicio de las personas.

"Si la tecnología no sirve para acercar derechos a la gente y no pone a la persona en el centro, no sirve para nada. Entonces, esta visión la hemos visto ya en Tamaulipas con hechos, con realidades, con las plataformas, con la simplificación de trámites y con acercar el gobierno a las personas", destacó.

TAMAULIPAS REFERENTE NACIONAL EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL: GOBERNADOR

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal aseguró que este evento es un espacio que reafirma el compromiso de Tamaulipas con la transformación digital, la innovación pública y la construcción de un gobierno más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía.

"Que este encuentro impulse nuevas ideas, fortalezca la colaboración entre instituciones y consolide el liderazgo de Tamaulipas como referente nacional en materia de innovación y gobierno digital", dijo.

El mandatario tamaulipeco refrendó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas para seguir a la vanguardia en la transformación digital y ocupar siempre los primeros lugares, contribuyendo además a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la simplificación digital y el acercamiento de la tecnología a la población, a fin de contar con gobiernos cada vez más eficaces y eficientes, y que la información que se transmite a través de las redes sea cada vez en más beneficio de la sociedad tamaulipeca.

"Estamos convencidos en Tamaulipas de que este es el futuro; como les digo, es un predictor de futuro y tenemos que sumarnos, brincar y estar en la punta de la tecnología y las oportunidades de desarrollo para el bien de nuestra sociedad", manifestó.



