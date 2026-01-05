Suben 36% trámites vehiculares en Tamaulipas

A partir de este inicio de 2026 entraron en vigor nuevos costos para diversos trámites vehiculares en Tamaulipas, como el refrendo anual, la expedición de placas y las licencias de conducir, luego de aprobarse el Paquete Económico por el Congreso local.

El mayor incremento se registra en el refrendo anual de vehículos y remolques, cuyo cobro quedó establecido en 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA fijada actualmente en 113.14 pesos, el costo del refrendo para este año asciende a 2 mil 662.8 pesos, en comparación, durante 2025 este trámite tenía un precio de mil 954 pesos, lo que representa un incremento del 36.26% y 708 pesos de incremento absoluto.

Este monto podría volver a modificarse en febrero próximo, cuando se actualice el valor de la UMA a nivel nacional, lo que impactaría de manera directa en los trámites cuyo cobro está vinculado a esta unidad.

En cuanto a la expedición, reposición o canje de placas y remolques de servicio particular o privado, el costo para 2026 quedó fijado en cinco veces el valor de la UMA, equivalente a 565.7 pesos.

Durante el año 2025, este servicio tenía un precio de 543 pesos, lo que se traduce a un incremento de 22.70 pesos y un aumento del 4.18%.

La Secretaría de Finanzas del Estado mantiene el plazo máximo de 15 días posteriores a la adquisición de un vehículo para que los propietarios cuenten con placas vigentes.

Las licencias de conducir también presentan ajustes en sus tarifas, particularmente en las de vigencia permanente, que deberá someterse a una prueba de capacidades para las personas con cinco años cumplidos desde su expedición. En caso de no aprobar el examen, se le retirará la licencia.

La licencia para chofer particular tendrá un costo de 17 UMAs, lo que equivale a mil 923.38 pesos; para automovilista, la licencia permanente se fijó en 14 UMAs, con un monto de mil 583.96 pesos, mientras que la licencia con vigencia de dos años se cobrará en ocho UMAs, es decir, 905.12 pesos.

En el caso de los motociclistas, la licencia de vigencia permanente quedó establecida en 15 UMAs, con un costo de mil 583.96 pesos, y la de dos años en ocho UMAs, equivalente a 905.12 pesos.

COSTOS VEHICULARES

Incremento máximo:

36.26% en refrendo anual

Refrendo vehículos y remolques

20 UMAs = $2,662.80

(en 2025: $1,954 | +$708)

Placas y remolques

5 UMAs = $565.70

(en 2025: $543 | +$22.70 | +4.18%)

Plazo para emplacar:

15 días tras la compra del vehículo

Licencia chofer particular (permanente):

17 UMAs = $1,923.38

Licencia automovilista:

Permanente: 14 UMAs = $1,583.96

2 años: 8 UMAs = $905.12

Licencia motociclista:

Permanente: 15 UMAs = $1,583.96

2 años: 8 UMAs = $905.12