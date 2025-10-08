Tráiler cargado con chile morrón sufre accidente en carretera Victoria-Matamoros

Un tráiler que transportaba chile morrón sobre la carretera Victoria-Matamoros tuvo un percance a la altura del municipio de Padilla.

La caja del tractocamión se venció y la carga quedó sobre la vía terrestre.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el percance ocurrió este miércoles en el kilómetro 51 a la altura del municipio de Padilla en el sentido de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

Derivado del desplome de la caja de un tractocamión cargado de vegetales, la circulación se encuentra cerrada en el sentido de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.

El hecho se registró sobre el kilómetro 51 a la altura del municipio de Padilla.

Las cajas con chile morrón quedaron esparcidas sobre la vía terrestre y habitantes aledaños acudieron a recoger los vegetales que eran trasladados hacia la frontera. El conductor salió ileso.