Tráiler cargado con chile morrón sufre accidente en carretera Victoria-Matamoros

Tráiler cargado con chile morrón sufre accidente en carretera Victoria-MatamorosLa circulación se vio interrumpida mientras las autoridades realizaban maniobras para el retiro de la caja
Un tráiler que transportaba chile morrón sobre la carretera Victoria-Matamoros tuvo un percance a la altura del municipio de Padilla.
La caja del tractocamión se venció y la carga quedó sobre la vía terrestre.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el percance ocurrió este miércoles en el kilómetro 51 a la altura del municipio de Padilla en el sentido de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.
Derivado del desplome de la caja de un tractocamión cargado de vegetales, la circulación se encuentra cerrada en el sentido de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros.
El hecho se registró sobre el kilómetro 51 a la altura del municipio de Padilla.
Las cajas con chile morrón quedaron esparcidas sobre la vía terrestre y habitantes aledaños acudieron a recoger los vegetales que eran trasladados hacia la frontera. El conductor salió ileso.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal acudieron al sitio y apoyaron con el tráfico vehicular.