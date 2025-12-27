Choque entre autobús y tractocamión en Zaragoza-Victoria deja muertos y heridos

Encontronazo entre un autobús de pasajeros y un tractocamión que se estrelló en la parte trasera de la pesada unidad; dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y más de 30 heridos. El accidente se registró la madrugada de este sábado sobre la carretera federal Zaragoza-Victoria, en el entronque hacia Monterrey.

Paramédicos de grupos de emergencias de la capital del estado, realizaron labores de rescate haciendo uso de las "Quijadas de la Vida", para rescatar los cuerpos sin vida de los pasajeros y lesionados del interior del autobús que había salido de Nuevo Laredo y que tenía como destino el estado de Veracruz.