Se reportan otros cuatro lesionados de gravedad.
  • Por: El Mañana Staff
  • 19 / Octubre / 2025 - 06:04 p.m.
Mueren cinco personas en choque en carretera Zaragoza-Monterrey

Cinco personas sin vida y cuatro lesionados, es el saldo de un choque ocurrido la tarde de este domingo en la Carretera Federal 83, a la altura del entronque Zaragoza-Monterrey.

En el fuerte percance participaron una camioneta Nissan y una SUV Mazda, dejando cinco personas sin signos vitales y cuatro con lesiones de alta gravedad.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que la circulación fue cerrada en ambos carriles en Carretera Federal 83 debido a las labores que realizan elementos de la Cruz Roja, Guardia Nacional y la Guardia Estatal para brindar auxilio y realizar las labores correspondientes.

