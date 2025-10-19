Mueren cinco personas en choque en carretera Zaragoza-Monterrey

Mueren cinco personas en choque en carretera Zaragoza-MonterreySe reportan otros cuatro lesionados de gravedad.
Cinco personas sin vida y cuatro lesionados, es el saldo de un choque ocurrido la tarde de este domingo en la Carretera Federal 83, a la altura del entronque Zaragoza-Monterrey.
En el fuerte percance participaron una camioneta Nissan y una SUV Mazda, dejando cinco personas sin signos vitales y cuatro con lesiones de alta gravedad.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que la circulación fue cerrada en ambos carriles en Carretera Federal 83 debido a las labores que realizan elementos de la Cruz Roja, Guardia Nacional y la Guardia Estatal para brindar auxilio y realizar las labores correspondientes.
EL MAÑANA RECOMIENDA