Acuerdan alcalde y sindicato laborar en unidad en 2026

Acuerdan alcalde y sindicato laborar en unidad en 2026Secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Municipio Laura Limón García reafirmaron el compromiso de trabajar en equipo por Ciudad Victoria
Con un mensaje claro de unidad y colaboración, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Municipio Laura Limón García reafirmaron el compromiso de trabajar en equipo por la ciudad y condición laboral del gremio.
¿Qué acciones se están tomando en Victoria?
En gira de trabajo conjunta por los campamentos de barrido manual, parques y jardines, Gattás reconoció la importante labor que realiza el personal del área de Servicios Públicos para cuidar y mantener durante todo el año la imagen urbana de la Capital del Estado.
Detalles sobre el compromiso del alcalde y el sindicato
"Agradezco al nuevo comité del sindicato del municipio la disposición para trabajar en favor de la ciudad, porque gracias a su labor y compromiso social, Victoria ahora es más limpia y con mejor imagen", dijo a trabajadores e integrantes del comité directivo sindical.