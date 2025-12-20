Agradece alcalde el trabajo del personal

El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, recorrió las áreas administrativas del Ayuntamiento para saludar y agradecer al personal por el trabajo realizado durante el año en beneficio de la ciudadanía victorense.

"Es un orgullo contar y trabajar con un equipo comprometido y responsable que son todos ustedes. 2026 va ser un mejor año para todos y la gente a la que servimos a través de las áreas del gobierno municipal" aseguró Gattás Báez en la visita de salutación.

En compañía del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, convivió y expresó buenos deseos a las y los empleados de Contraloría, Tesorería, Dirección de Gobierno y Oficialía Mayor previo al inicio del periodo vacacional decembrino y fin de año.



