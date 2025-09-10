"Flamazo" en primaria de Victoria deja dos personas lesionadas y provoca evacuación

Cd. Victoria, Tam.– Un flamazo registrado en la cocina de la escuela primaria Victoria, ubicada en la zona Centro, obligó a evacuar a más de 500 estudiantes este miércoles por la mañana.

El incidente ocurrió en el área de cocina de la institución, ubicada entre las calles 13 y 14 Morelos, y dejó a dos trabajadoras con quemaduras, quienes fueron trasladadas de inmediato a la Unidad de Quemados del Hospital General.

Siete menores presentaron crisis nerviosa, pero las autoridades escolares confirmaron que ningún estudiante resultó físicamente herido. La rápida reacción del personal de la escuela evitó que el incidente derivara en una tragedia mayor.

Protección Civil descartó que se tratara de una explosión, asegurando que el flamazo se originó por una "bollita" de gas en el área de cocina.