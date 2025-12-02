Jesús Eduardo Govea Orozco rinde protesta como nuevo fiscal de Justicia en Tamaulipas

El Congreso local tomó protesta de Ley a Jesús Eduardo Govea Orozco como fiscal general de Justicia de Tamaulipas durante la sesión de este martes, luego de su elección donde obtuvo la mayoría de votos.

La toma de protesta se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y las leyes que rigen la función del Poder Legislativo.

Jesús Eduardo Govea Orozco fue elegido para un periodo de 7 años y entrará en funciones el próximo 16 de diciembre.

La diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva, lo exhortó, a nombre de la sociedad tamaulipeca, a poner todo su empeño y capacidad en garantizar el cumplimiento puntual de las disposiciones constitucionales y legales en materia de procuración de justicia.