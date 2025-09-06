Aclara Fiscalía Estatal caso del tiroteo a auto de familia

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informa en un comunicado de prensa enviado ayer a los medios informativos de la entidad, que en relación a los hechos ocurridos este jueves sobre la carretera Victoria Reynosa, donde un menor perdió la vida y sus padres resultaron heridas, los dictámenes permiten al momento presuponer que los disparos fueron hechos por personas que tripulaban dos vehículos, uno rojo y otro blanco.

El comunicado foliado como FGJE-471-20254, señala que tras realizar diversas entrevistas y revisar los dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo, balística forense, entre otros, el vehículo donde viajaban las víctimas fue interceptado por dos automotores, uno de color blanco y otro rojo, de este último se realizaron detonaciones al auto de las víctimas.

Con el cúmulo de información con la que se cuenta hasta el momento, se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron cuando los integrantes de esta familia transitaban de Ciudad Victoria a Reynosa y cuando recibieron disparos de arma de fuego, una Unidad de la Policía Investigadora circulaba por el lugar, la cual fue agredida con disparos de arma de fuego por los tripulantes de una unidad de color blanco, por lo cual los elementos de Investigación repelieron la agresión y retornaron en persecución de los agresores, percatándose que la unidad de las víctimas se encontraba detenida con impactos de arma de fuego por lo que descendieron para solicitar apoyo al percatarse de que los tripulantes se encontraban heridos.