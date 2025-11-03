Proponen sancionar por tirar colillas de cigarro en Tamaulipas

El diputado José Abdo Schekaibán Ongay, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para prohibir y sancionar el arrojo de colillas de cigarro en la vía pública, drenajes y cuerpos de agua, al considerarlas una de las principales fuentes de contaminación urbana.

La propuesta contempla modificar la Ley de Protección para los No Fumadores para incorporar un capítulo sobre el manejo y destino final de los residuos del tabaco, con multas de cinco a diez cuotas a quien incumpla la nueva disposición.

El legislador explicó que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, debido a su contenido de químicos como arsénico, cadmio y nicotina, además de tardar hasta diez años en degradarse.

Schekaibán Ongay señaló que en Tamaulipas existen más de 350 mil fumadores, quienes generan millones de colillas cada mes, residuos que terminan en calles, ríos o playas sin un manejo adecuado.

La iniciativa también propone que en todas las zonas para fumadores se instalen contenedores especiales para recolectar colillas y filtros, los cuales deberán ser tratados conforme a las normas ambientales vigentes.

Asimismo, plantea que los ayuntamientos instalen contenedores diferenciados para residuos orgánicos, inorgánicos y colillas, integrando esta medida en el Código de Desarrollo Sustentable del estado, para fortalecer la cultura del reciclaje.

El diputado panista resaltó que el mal manejo de estos residuos altera el pH del suelo y amenaza la vida silvestre, ya que algunos animales ingieren las colillas confundidas con alimento.

“Con esta reforma buscamos proteger el medio ambiente y los recursos hídricos, además de promover una cultura de responsabilidad ecológica entre la población fumadora”, expresó el legislador.

De aprobarse, la ley obligará a los municipios y comercios a colocar contenedores visibles para la disposición de colillas, además de impulsar campañas permanentes de concientización sobre sus efectos contaminantes.

Finalmente, Schekaibán Ongay afirmó que Tamaulipas podría convertirse en el primer estado del país en legislar de manera integral la gestión de residuos del tabaco, fortaleciendo la educación ambiental y el respeto al entorno natural.



