Pocas ventas en comercios

SITUACIÓN COMPLICADA

"Ha estado un poco complicada la situación de diciembre a comparación, incluso, a diciembres antes de la pandemia; sí ha estado bajo debido a que hubo retraso en entrega de aguinaldos, en pagos; incluso hubo dependencias que están retrasadas, todo eso ha ayudado a que no haya derrama económica". Recordó que la economía local depende en gran parte del Gobierno del Estado, del municipio y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, "Esos detalles de cambios de gobierno, cambios de administraciones, han llevado a cabo de que haya este retraso en lo que es esta derrama económica de diciembre".

Actualmente, el mercado Argüelles cuenta con 72 locatarios en activo en giros que van desde carnicería, fruterías, restaurantes, artesanías, venta de especias y alimento para animales hasta mercerías y tiendas de adornos, las cuales han sido estas últimas las que mejor desempeño han presentado en el presente mes.

"Algunos compañeros me dicen que no han arrancado en diciembre como se esperaba, que desde el día cinco empieza el desfogue; no hay tanta demanda de piñatas, de accesorios para piñatas; pero no como en años pasados, que en 2019 para el día primero de diciembre o desde antes desde el treinta de noviembre, ya empezaban ellos a ofertar accesorios navideños y ya se estaban empezando a mover; para los días diez o doce (de diciembre) ya habían agotado su mercancía y ahora estamos a veinte y todavía tienen inventario".