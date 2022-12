Tiene Victoria primer lugar en casos de violencia contra la mujer

El pasado mes de septiembre se registraron 326 llamadas por casos de violencia contra la mujer al número de emergencias 911, en donde la capital del Estado destaca con el 39 por ciento, seguida por Reynosa (21) y Matamoros (14).

En ese sentido, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Victoria, lleva a cabo una campaña preventiva en planteles escolares.

"Una parte importante es que no haya la violencia en contra de las mujeres; el DIF se suma no como una institución más, sino como una institución que a través de su Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Familia en general, se respete siempre a la mujer en todos los sentidos, no solamente en el rango de la violencia física sino también en la mental", dijo el director general del DIF Victoria, César Augusto Saavedra Terán.