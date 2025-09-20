Rompen récord en el tiempo de evacuación

Lo que comenzó como un ejercicio de prevención terminó poniendo a prueba los protocolos de emergencia en la Torre Bicentenario, luego de que durante el segundo Simulacro Nacional 2025 se registraron tres personas víctimas de ataques de pánico que recibieron atención médica en tiempo real, además de dos "pacientes" simulados incluidos en el ejercicio.

En el edificio gubernamental, de 23 pisos y más de dos mil 300 trabajadoras y trabajadores, participaron 207 brigadistas internos en el simulacro de incendio, quienes auxiliaron en la evacuación de dos mil 34 empleados y 63 flotantes en un tiempo récord de 13 minutos con 26 segundos, superando la marca del año pasado, que fue de 14 minutos con 55 segundos.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, reconoció la importancia del simulacro y el compromiso de las instituciones participantes, ya que estos ejercicios pueden salvarle la vida a muchas personas, al estar capacitadas para saber cómo reaccionar en situaciones de emergencia.

"Se logró trasladar a las y los servidores públicos hacia los puntos de reunión establecidos donde se verificó el resguardo de la población", señaló.

El funcionario explicó que todo el personal evacuado llegó sin contratiempos a las explanadas del inmueble para resguardarse, después de salir de sus espacios de trabajo al reportarse un onato de incendio en el piso 23, como parte del simulacro.

"Todo el personal llegó hasta el punto seguro, desde el piso 23, que es donde está el conato de incendio, sin ningún problema, sin ninguna situación que se haya presentado".

El titular de Protección Civil también subrayó la relevancia de la capacitación y la cultura de la prevención, a pesar que en Tamaulipas no es una zona de sismos, sí existe el riesgo de registrarse un incendio por corto circuito, u otros incidentes.

"La capacitación salva vidas y tenemos todos un papel en la construcción de comunidades más seguras y resilientes", enfatizó.

El ejercicio contó con la colaboración de la Cruz Roja Mexicana, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, la Dirección de Tránsito, el Centro de Comando, Control y Comunicaciones (UC5) y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Las brigadas especializadas se activaron para atender tanto a los "pacientes" simulados como a las personas que resultaron lesionadas durante la evacuación.

El coordinador estatal explicó que estos ejercicios permiten evaluar y retroalimentar los planes internos de protección civil del complejo gubernamental.

"Este ejercicio nos ha permitido evaluar y retroalimentar los planes internos de protección civil de la Torre Bicentenario, confirmando que la seguridad de las personas siempre será nuestra responsabilidad", subrayó.



