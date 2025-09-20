Tesorero escolar en Victoria denuncia robo de 75 mil pesos; video del incidente genera dudas

Ciudad Victoria, Tamaulipas – Un presunto asalto al tesorero de la primaria Josefina Barrón Olazarán ha generado dudas y preocupación entre los padres de familia, quienes al revisar el video presentado como prueba del robo, señalan que el incidente podría haber sido montado.

Según los reportes, el tesorero habría entregado cerca de 75 mil pesos a un motociclista que presuntamente lo asaltó. Sin embargo, el video ha generado dudas, pues parece mostrar que se detiene a esperar al presunto asaltante, lo que ha llevado a algunos padres a cuestionar la versión oficial del incidente.

La situación genera aún más preocupación porque no es un caso aislado en la ciudad. En abril de este año, padres de familia de la primaria Club Rotario, también en Ciudad Victoria, denunciaron que el tesorero de esa escuela sustrajo 200 mil pesos que había tomado "prestados" para invertir en su negocio de paneles solares, sin informar a la mesa directiva. Hasta ahora, el dinero no ha sido devuelto ni se ha informado sobre el proceso que se sigue para recuperarlo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso de la primaria Josefina Barrón Olazarán, y los padres de familia exigen que se investigue a fondo para determinar si se trató de un robo real o de un posible acto planeado, así como recuperar el dinero recabado de las inscripciones y actividades escolares.



