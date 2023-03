Parquímetros con el tiempo contado

"Desconocemos porque no sabemos cuánto ellos han recaudado, hay que saber cuánto ha recaudado Victoria Meters para saber cuánto es lo que nos corresponde a nosotros" Ernesto Avalos Bustos, segundo síndico en el Cabildo local

"No se han regulariza, desde octubre que no se acercan al Municipio para reportar lo que le corresponde lo que está en el convenio, sesenta para ellos y cuarenta por ciento de la recaudación para el Municipio", informó el segundo síndico en el Cabildo local, Ernesto Avalos Bustos, "hasta el momento tengo entendido que no se han acercado a no ser que en la Tesorería tengan otra información".

SOLICITUD

Es a través del Área Jurídica e Ingresos del Ayuntamiento como se está haciendo la solicitud a la empresa para que aclare el por qué del retraso en esta obligación, contenida en el contrato suscrito en el mes de febrero de 2009 para la concesión de dicho servicio, en donde Victoria Meters fue facultada para cobrar por el servicio de estacionamiento en la vía pública trasladando parte de los ingresos (40 por ciento) al Municipio para gasto corriente.

"Desconocemos porque no sabemos cuánto ellos han recaudado, hay que saber cuánto ha recaudado Victoria Meters para saber cuánto es lo que nos corresponde a nosotros", Avalos Bustos condenó la situación al considerar que se está haciendo mal uso de los recursos de la ciudadanía al no llegar a las arcas municipales lo que le corresponde, "ellos se tienen que acercar, tanto al Municipio a la Tesorería con la empresa para saber a qué negociación van a llegar".

El segundo síndico consideró que esto podría ser motivo de rescisión del contrato no obstante que falta menos de un año para que concluya, por lo que se discutirá al interior del Cabildo sobre como se procederá contra esta empresa debido a estos incumplimientos del contrato.