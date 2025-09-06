Invita la SEDENA a Rodada Motociclista

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del 77 Batallón de Infantería, en coordinación con la Presidencia Municipal de Victoria anunció la Tercera Rodada Motociclista 2025 "Los Soldados También Somos Tamaulipas" para este sábado 6 de septiembre.

La actividad iniciará en el campo militar de esta Capital en punto de las 8:00 de la mañana, podrán participar personas que pertenezcan a grupos de motoclub, ser motociclista independiente o contar con motocicleta.

Los interesados pueden inscribirse directamente en el campo militar con sitio en la colonia Lucio Blanco en Ciudad Victoria, a través del correo electrónico cmcia.77bi@defensa.gob.mx, o bien solicitar información llamando a los teléfonos 81 16 60 16 67 y 834 31 300 03