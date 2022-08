Escala la rebatiña entre AN y Morena

"Cortinas de humo, lo que yo llamaría en términos coloquiales denuncitis, porque se han generado a manera de presión política" Félix García, Presidente del Congreso

La muestra de ello son los señalamientos que hizo Morena este miércoles al acusar al Gobierno del Estado, a empresas particulares, secretarías de Estado y funcionarios de primer nivel de organismos autónomos, de la comisión de Delitos contra el Patrimonio.

Por el otro, el PAN tachó de incitadores y mentirosos a los morenistas, a pocos días de iniciar formalmente el proceso de entrega-recepción programado para el primero de septiembre, al punto de exigir al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, de sacar las manos de la transición para que se lleve de forma pacífica.

Una vez concluida la contienda se esperaba que los ánimos disminuyeran, sin embargo, diputadas y diputados de ambas bancadas continúan enfrascados en denunciarse por la vía penal y pública unos a otros por presuntos delitos que dañan la hacienda pública.

Morena presentó el miércoles cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de daño al Patrimonio del Estado, en las que figuran las empresas Marvi Promotora de Bienes Raíces S.A. de C.V, las empresas Maytrack y Cadex, al igual que las secretarías de Obras Públicas y Administración, como los titulares de la Fiscalía Estatal y la Auditoría Superior del Estado.

Por ello, la bancada del PAN, encabezada por el presidente del Congreso, Félix Fernando García Aguiar, respondió a las denuncias, acusándoles de provocadores, con la finalidad de enturbiar el proceso de entrega- recepción.

"Cortinas de humo, lo que yo llamaría en términos coloquiales, denuncitis, porque se han generado a manera de presión política, a manera de buscar fundar temor en diputadas, en órganos que finalmente son autónomos y como lo hemos visto no solo en Tamaulipas, la persecución política que se ha dado, incluso con organismos cuando no es el camino que ha tomado un partido político que no ha dado resultados", dijo el diputado panista.

En ese tenor, pidió a Santiago Nieto quedarse al margen de esta etapa legal de entrega-recepción. Exigió que no se politice ni se adelante el proceso de transición, y que se respete lo que establece la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.